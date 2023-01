Luan Brito em treino pelo Sub-23 do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 26/01/2023 18:00

Rio- O jovem atacante Luan Brito jogará pelo Porto em 2023. O jogador se acertou com o Fluminense e com o clube português e renovará com o Tricolor antes de viajar para Portugal, na noite dessa sexta-feira.

Luan Brito será emprestado por uma temporada e meia, com uma opção de compra de 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 24,8 milhões, somando o valor fixo e possíveis bônus. A ideia é que o atacante de 20 anos jogue pela equipe B do Porto.

O centroavante foi o artilheiro do Sub-20 tricolor em 2022. O filho do ex-jogador Marco Brito, campeão carioca pelo clube em 2002, marcou 12 gols na temporada passada. Na última edição da Copinha, marcou três gols em cinco jogos.