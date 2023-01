David Braz será titular na partida contra o Boavista pelo Campeonato Carioca - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/01/2023 16:31

Rio - Invicto há dez partidas, o Fluminense encara o Boavista, na noite desta quinta-feira (26), às 21h10, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Time de Guerreiros venceu os últimos oito jogos disputados, além de não ter sido vazado nos últimos cinco e ser o único com 100% de aproveitamento no estadual.

Para o duelo contra o Boavista, o técnico Fernando Diniz resolveu poupar os titulares e manter o rodízio do elenco. No último jogo com os reservas, o Time de Guerreiros venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, também no Maracanã. O zagueiro David Braz confia na defesa da sequência positiva e vê as cobranças para manter a fase com naturalidade.

"Quanto mais vamos conquistando os resultados, mais somos cobrados, não só internamente mas como externamente também. A responsabilidade só aumenta. Nos cobramos bastante e acho que tem que ser assim. Toda vez que temos a oportunidade de jogar com a camisa do Fluminense, temos que superar as nossas marcas, mas ligados para não sermos surpreendidos", disse David Braz.

O Fluminense venceu os três primeiros jogos contra Resende, Nova Iguaçu e Madureira. Em caso de vitória sobre o Boavista, o Time de Guerreiros assume a liderança da Taça Guanabara. Vale lembrar que, de acordo com o regulamento do Campeonato Carioca, os dois primeiros colocados terão vantagem do empate na semifinal da competição.