AndréMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/01/2023 10:00

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense para a temporada, o volante André, de 21 anos, vem despertando o interesse de clubes europeus. Porém, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Tricolor não irá vender o jovem em 2023 e projeta que sua transferência seja a maior da história do clube carioca.

De acordo com o site, o Fulham, da Inglaterra, chegou a sinalizar com a possibilidade de desembolsar algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). A negociação não seria para agora. Porém, o Fluminense aposta em uma valorização ainda maior de André, após uma possível convocação para a seleção brasileira.

"A gente tem um acordo com ele de que o ano de 2023 ele fica todo aqui, para jogar a Libertadores, e ao final do ano vamos avaliar se vão chegar propostas interessantes para o Fluminense e para ele. Mas esse ano com certeza ele não será vendido", afirmou o presidente Mário Bittencourt.

André se firmou como titular do Fluminense em 2021 e no ano passado foi eleito o melhor volante do Brasileirão. A manutenção do volante pela diretoria também é pelo desejo que clube carioca de conquistar um título de expressão na atual temporada.