Após um primeiro tempo sonolento, o Fluminense adotou uma postura mais ofensiva na segunda etapa MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 26/01/2023 23:14

Rio - O Fluminense teve tudo para assumir a liderança do Campeonato Carioca na noite desta quinta-feira (26), mas deixou a vitória escapar aos 44 minutos do segundo tempo. No Maracanã, o Tricolor acabou ficando no empate em 1 a 1 com o Boavista e frustrou seus torcedores. Os gols foram marcados por Kevem, contra, e Marquinhos.

Com o empate, o Fluminense se manteve na segunda colocação com 10 pontos, um ponto atrás do Flamengo, mas com um jogo a menos em relação ao rival. Enquanto isso, o Boavista somou segundo ponto no campeonato e deixou a laterna da competição, pulando para a décima colocação.



O JOGO



Fluminense e Boavista travaram um primeiro tempo bem sonolento e sem grandes lances. Adotando uma estratégia diferente, o Tricolor usou e abusou dos cruzamentos, mas não conseguia furar a retranca do adversário. O primeiro grande lance de perigo da partida, no entanto, foi do Boavista. De falta, Peu bateu bem na bala e obrigou Pedro Rangel a fazer uma boa defesa.



Quando a torcida tricolor começava a ensaiar vaias nos acréscimos da primeira etapa, a persistência obteve resultado. Após mais um cruzamento, o goleiro Fernando saiu do gol e acabou sendo atrapalhado pelo zagueiro Kevem, que cabeceou contra a própria meta e abriu o placar para o Fluminense.



O Fluminense adotou uma postura mais ofensiva no segundo tempo em busca de fechar o resultado, mas um imprevisto acabou esfriando o ímpeto tricolor. O volante Léo Sheldon, do Boavista, entrou no segundo tempo e conseguiu a proeza de ser expulso aos 11 minutos. Aos 8, recebeu o primeiro cartão amarelo e, três minutos depois, recebeu o segundo e acabou sendo expulso.



Com um homem a mais, o Fluminense passou a controlar mais o resultado e teve mais facilidade para entrar na área adversária. A primeira grande chance de ampliar o placar saiu dos pés de Felipe Melo. Após escanteio, o goleiro Fernando saiu mal do gol e a bola sobrou nos pés do veterano, que chutou forte e acertou apenas o lado de fora da rede.

Quando tudo parecia caminhar para a vitória do tricolor, um contra-ataque do Boavista jogou água no chopp do Fluminense. Após quase marcar o segundo gol, Fernando cobrou tiro de meta, a bola desviou na defesa e sobrou para Marquinhos, que chutou na saída do goleiro Pedro Rangel e empatou a partida.



FLUMINENSE X BOAVISTA



Local: Maracanã



Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano



Assistentes: Michael Correia e Diego Luiz Couto Barcelos



FLUMINENSE: Pedro Rangel; Guga, Vitor Mendes (André), David Braz e Jorge; Felipe Melo, Lima e Michel Araújo (Giovanni Manson); Marrony (Willian), Alan e Keno.



BOAVISTA: Fernando; Cayo Tenório (Jairo), Kevem, Elivelton e Peu (Diogo Rangel); Lucas Lucena (Léo Sheldon), Israel, Matheus Alessandro e Jefinho (Alex Galo); Wandinho (Pablo) e Marquinhos.



Gol: FLU: Kevem (contra) (46'/1°T); BOA: Marquinhos (44'/2°T).



Cartões amarelos: FLU: Giovanni Manson; BOA: Matheus Alessandro, Léo Sheldon e Marquinhos.



Cartões vermelhos: Léo Sheldon (BOA).