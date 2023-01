Fernando Diniz no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 26/01/2023 13:16

Rio - Pela segunda vez na temporada, o Fluminense irá jogar no Maracanã sem boa parte dos seus titulares. Fernando Diniz decidiu poupar quase todos os seus principais jogadores da partda desta quinta-feira, às 21h10, contra o Boavista, no Maracanã. As exceções ficaram por conta de André e Jhon Arias.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Boavista, no Maracanã! pic.twitter.com/Us2GAmNHQ1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 26, 2023

André, de 21 anos, não encarou o Madureira, no último fim de semana, no Espírito Santo, porque foi liberado para acompanhar o nascimento do seu filho. Já John Arias, de 25 anos, vem sendo o principal destaque do Fluminense na temporada.

Contratados para esta temporada, os laterais Guga e Jorge, o zagueiro Vitor Mendes, os meias Lima e Giovanni e o atacante Keno deverão ter novas oportunidades de começar jogando pelo Fluminense.