André no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

André no treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 25/01/2023 15:12

Em 2022, o elenco atual do Fluminense esteve muito próximo de igualar o recorde centenário de 13 vitórias seguidas, mas justamente no 13º jogo utilizou reservas e empatou em 0 a 0 com o Boavista. Desta vez, contra o mesmo adversário nesta quinta-feira (26) às 21h10, no Maracanã pelo Campeonato Carioca, o Tricolor poderá ficar perto novamente da marca.



Atualmente com oito vitórias seguidas sob o comando de Fernando Diniz, a equipe tem cinco jogos para igualar as 13 vitórias seguidas de 1919. Se passar pelo Boavista, o Fluminense ainda terá que vencer dois clássicos (contra Botafogo e Vasco), além de Volta Redonda e Audax.



Num pensamento mais imediato, um triunfo nesta quinta-feira colocará o Tricolor na liderança da tabela. Único com 100% de aproveitamento em três rodadas, superaria o Flamengo, que tem 11 pontos em cinco jogos.



A tendência para a partida é que Fernando Diniz poupe alguns titulares, já que terá apenas dois dias de descanso até o clássico de domingo contra o Botafogo. André, liberado da vitória sobre o Nova Iguaçu por 1 a 0 por conta do nascimento do filho, deve jogar.