Mário Bittencourt foi entrevistado por crianças no evento Flu Camp - Foto: Marina Garcia/Fluminense

Publicado 25/01/2023 10:50

Rio - Nesta terça-feira, o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt respondeu perguntas de crianças que estão participando da Flu Camp, evento promovido pelo clube. O mandatário foi questionado sobre as metas para a temporada 2023 e mostrou-se otimista. Seu maior desejo é o título da Libertadores, mas sonha em vencer todos os campeonatos nesse ano.

"Nós pensamos em ganhar o maior número de títulos esse ano e com certeza a Libertadores, que é um que não temos. Mas já estamos brigando para buscar o bicampeonato estadual, a Taça Guanabara… o Fluminense não é bicampeão tem bastante tempo. Então, nossa ideia é buscar todos os títulos da temporada", disse.

Para alcançar esse objetivo, o Fluminense acertou com sete reforços para a temporada. O goleiro Vitor Eudes, os laterais Guga e Jorge, o zagueiro Vitor Mendes, os meias Lima e Giovanni e o atacante Keno. O clube também se esforçou para manter peças importantes de 2022 e renovou com Germán Cano, Jhon Arias e Ganso, além do técnico Fernando Diniz.

Mario Bittencourt também pensa na vinda de alguns jogadores na janela de transferências do meio do ano. O presidente do Tricolor estuda nomes do futebol europeu para compor o elenco em busca do primeiro título da Libertadores.