Publicado 25/01/2023 09:30

Rio - Um dos reforços do Fluminense para a temporada de 2023, Keno, de 33 anos, vem se destacando nos primeiros jogos do Carioca. No Tricolor, o atacante vem tendo a oportunidade de trabalhar com Fernando Diniz. O temperamento do treinador do clube carioca é considerado bastante incomum no meio do futegol.

"O mais difícil é que ele não deixa o jogador de moleza. Está gritando o tempo inteiro, está incentivando o tempo inteiro. Isso você não vê muito nas equipes, o treinador incentivando, gritando com a equipe. A gente tem um estilo de jogo que quando o time perde a bola todo mundo corre pra trás. Isso ele tem falando pros novatos que estão chegando agora e eu estou me adaptando um pouco. Mas essa questão do Diniz de gritar, de voltar para marcar, graças a Deus estou conseguindo ir muito bem e agora é só manter e continuar meu trabalho", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Keno pode entrar em campo nos três jogos do Fluminense no ano. Foi reserva em dois e titular em um. De acordo com o atacante, Diniz está conseguindo motivar todos os jogadores do elenco tricolor.

"Com Diniz não tem time titular. Ele fala que todo mundo é importante pro grupo. Ele vem rodando. Sabe que é importante todo mundo jogar. É um grupo grande. Ele sempre fala que quem está melhor vai jogar. Os novatos que estão chegando ele está colocando pra jogar pra se entrosar mais ainda e quinta-feira pode jogar a melhor equipe, quem ele for colocar a gente tem que, no banco ou quem for jogar, dar seu melhor", afirmou.