Mário Bittencourt em entrevista coletivaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 24/01/2023 15:12

Nessa terça-feira (24), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi entrevistado por algumas crianças que se inscreveram para a Flu Camp, um evento promovido pelo clube. Lá, ele foi questionado sobre a possível chegada de mais algum reforço para o tricolor nessa janela. O mandatário, porém, falou que só pensará na vinda de outro jogador para compor o elenco do Flu na janela do meio de ano.

"Vamos pensar ao longo do ano para quando abrir a janela de meio de ano, que é a da Europa, né? Para ver se a gente traz alguns jogadores importantes para nos ajudar na Libertadores", afirmou Mário Bittencourt.

Até agora, o Fluminense acertou com sete reforços para a temporada. São eles o goleiro Vitor Eudes, os laterais Guga e Jorge, o zagueiro Vitor Mendes, os meias Lima e Giovanni e o atacante Keno. Além deles, o tricolor acertou com as renovações de inúmeros jogadores, como as de Germán Cano, Jhon Arias e Ganso, e também do treinador Fernando Diniz.