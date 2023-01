Freitas fez a primeira partida pelos profissionais do Fluminense contra o Madureira - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 23/01/2023 18:45

Sem poder utilizar alguns jogadores por questões físicas ou pessoais, o técnico Fernando Diniz apostou em Freitas, que entrou e jogou cerca de 10 minutos na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Madureira. O jovem de 19 anos foi o segundo moleque de Xerém a estrear nos profissionais em 2023, depois de Isaac.

"Foi uma experiência incrível. O tempo em que estive em campo procurei ajudar a equipe da melhor maneira e dei o meu melhor. Eu me senti um pouco nervoso, mas também fiquei muito feliz pela oportunidade de estrear pelo profissional”, afirmou o volante ao site oficial do Tricolor.



Um dos destaques na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, Freitas chamou a atenção da comissão técnica e ganhou uma oportunidade nos profissionais. Ele chegou ao Fluminense em 2021, aos 17 anos.



“Ele (Diniz) me pediu para fazer o que eu já tinha feito na Copinha, marcar com força e não ter medo de jogar quando tivesse com a bola no pé. A expectativa é continuar trabalhando firme, com muito foco e bastante vontade”, disse.