Fernando Diniz orienta jogadores - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando Diniz orienta jogadoresMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 23/01/2023 09:00 | Atualizado 23/01/2023 09:15

Espírito Santo - Após a vitória sobre o Madureira, em Cariacica, o Fluminense se manteve como a única equipe com 100% de aproveitamento no Carioca. A partida contra o Tricolor Suburbano teve uma novidade na escalação. Giovanni começou como titular, na vaga de André. O jovem, de 20 anos, teve bom rendimento e recebeu elogios de Fernando Diniz.

"É um jovem, a vinda do Giovanni lembra um pouco o que aconteceu em 2019 com o Caio Henrique, o Alan, que pouquíssima gente conhecia. Jogador que saiu muito precocemente do Brasil, e no Ajax não conseguiu nesse primeiro momento se firmar na equipe principal lá e retornou muito bem indicado. Acabamos assistindo aos jogos que ele fez lá, principalmente no Ajax B, e pela perspectiva que tinha dele aqui no Brasil, quando jogava no Santos, a gente resolveu trazer. E tem se mostrado um grande acerto. A tendência dele é de evolução", disse.

Em três jogos, Fernando Diniz tem dado oportunidades para muitos jogadores do Fluminense que não são titulares. O treinador afirmou que o começo do Carioca ainda faz parte da pré-temporada do clube carioca.

"A ideia no início da temporada é colocar todo mundo para jogar, para todo mundo ganhar ritmo, pegar um pouco mais de entrosamento. A gente vai ganhar o entrosamento daquilo que eles têm que fazer no novo sistema. Tem muita gente nova que chegou. Eu gosto de repetir time, em determinado momento vamos começar a repetir, mas eu não sei precisar quando. A estratégia desse momento, é um período ainda para mim de pré-temporada. A pré-temporada ainda não terminou.", afirmou.