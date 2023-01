Fernando Diniz decidiu voltar com jogadores titulares contra o Madureira - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/01/2023 10:44 | Atualizado 22/01/2023 13:09

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Madureira, válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, neste domingo (22), às 18h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Madureira, no Kleber Andrade, em Cariacica! pic.twitter.com/gxptRdwdCH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 22, 2023

Para este duelo, o técnico Fernando Diniz optou pelo retorno dos titulares Manoel, Samuel Xavier, Jhon Arias, Martinelli, PH Ganso, Yago Felipe e Germán Cano. No entanto, André, Isaac, Guga, Jorge, Felipe Melo, Alan e Marrony ficaram fora da lista.

O Tricolor liberou André para ficar no Rio de Janeiro após o nascimento de seu filho. Já Isaac sofreu um corte na altura do joelho esquerdo. O clube não falou a respeito das outras ausências.

Com isto, o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; Lima, Martinelli, Yago Felipe e Ganso; Arias e Cano.