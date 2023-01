Marrony, atacante do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Marrony, atacante do FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 20/01/2023 17:13

O Fluminense oficializou uma proposta ao Midtjylland para tentar garantir a permanência do atacante Marrony até o fim da temporada. Ele, que está emprestado ao Tricolor, tem contato apenas até o meio do ano. A informação é do "Canal do Lessa".

Marrony chegou por empréstimo ao Fluminense em julho por conta de um pedido do treinador Fernando Diniz, que ligou pessoalmente ao atleta para convencê-lo a acertar com o Tricolor. A transação custou cerca de 400 mil euros (R$ 2,2 milhões na ocasião.

Em campo, no entanto, o atacante não encontrou um bom rendimento. Marrony atuou em 13 partidas com a camisa do Fluminense e não balançou as redes até o momento. No Campeonato Carioca, ele foi titular contra o Nova Iguaçu, mas pouco fez.