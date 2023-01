Jogo do Fluminense no Maracanã IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga磯, seu uso comercial estᠶetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Im᧥n para uso solamente institucional y distribuici㮮 El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 19/01/2023 17:23

A FERJ alterou a data da partida entre e Fluminense e Boavista, válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Com a mudança, o jogo acontecerá na próxima quinta-feira (26), às 21h10, no Maracanã. O duelo estava inicialmente marcado para acontecer um dia antes.

Vale lembrar que as duas equipes têm outros compromissos antes de se enfrentarem. O Flu vai a campo neste domingo, às 18h, para jogar contra o Madureira no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

Já o Boavista irá encarar o Resende no Estádio do Trabalhador, também no domingo, mas às 15h30. Estas duas partidas são válidas pela terceira rodada do Cariocão.

Cabe lembrar que a venda de ingressos para este jogo já começou (clique aqui e entre no site do Fluminense para conferir todas as informações).