Pedro Rangel é formado na base do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/01/2023 17:58

Rio - Cria de Xerém, Pedro Rangel teve a oportunidade de ser titular na vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, na última terça-feira (17), no Maracanã, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O goleiro jogou pela primeira vez como titular diante da torcida no estádio e comemorou a oportunidade dada pelo técnico Fernando Diniz.

"Entrei bem tranquilo e confiante. Os jogadores me passaram muita confiança. Foi meu primeiro jogo com público no Maracanã. Mantive a frieza para jogar. É diferente porque em 2021 não tinha torcida", disse o goleiro, que destacou a característica do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz.

"Essa característica de jogar com os pés é algo meu, sempre tive isso. Agora, com o Diniz, fiquei mais confiante. Os jogadores passam muita confiança também. Nós fizemos uma boa pré-temporada e isso fortaleceu", completou.

Apesar do Fluminense ter contratado o goleiro Vitor Eudes, o escolhido para começar jogando com o time reserva foi Pedro Rangel. O goleiro, de 22 anos, destacou a disputa entre os goleiros para ocuparem a posição deixada por Marcos Felipe e exaltou o titular Fábio.

"O Fábio é o titular. Tenho muita admiração por ele, é uma grande pessoa e um exemplo. Já o Vitor é um grande parceiro e temos uma disputa sadia. Marcos Felipe e Muriel, antes, me deram muito suporte para desenvolver", afirmou.

"Penso muito nisso e tento estar muito preparado. É difícil, pela idade, se manter ali como segundo goleiro e brigar pela titularidade. Tento me manter preparado para manter essa sequência, ficar ali em segundo e brigando pelo meu espaço", finalizou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (22), contra o Madureira, às 18h (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor, que é o único com 100% de aproveitamento, é o vice-líder, com seis pontos.