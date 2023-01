Reforços do time feminino do Fluminense para a temporada - Foto: Divulgação/Fluminense

Publicado 21/01/2023 16:09

Depois de acertar sete contratações para o time masculino, o Fluminense também se movimentou nos bastidores para reforçar a equipe feminina. Neste sábado, o Tricolor anunciou a chegada das primeiras jogadores para 2023. São elas: Eliane Rocha; Nath Rodrigues; e Geovana Alves.

Eliane tem 24 anos e é lateral-direita. Na carreira, ela soma passagens por Minas Brasília, Ceilândia e Real Brasília.

“Acredito que será um ano de muito aprendizado e coisas boas nessa nova fase. Pretendo alcançar grandes voos com a camisa do Fluminense e espero poder conquistar títulos e o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O meu maior objetivo aqui é ajudar o clube a ser campeão, garantir o acesso e, consequentemente, colher bons frutos”, disse ela, ao site oficial do clube.

Já Nathália, de 26 anos, é zagueira. Antes de chegar ao Flu, ela defendeu a Portuguesa, o São José, o Santos, o Sport Clube Torreense-POR, Shanghai-CHN e o Shanghai China-CHN.

“Vejo que será uma etapa importante para minha vida de superação. Buscar novos desafios e a chance de contribuir para o crescimento do time. Espero dar sequência ao trabalho, pois assim os objetivos vão aparecendo, como as vitórias, classificação, títulos, o acesso para a Série A1 que não pode faltar, e por final ser campeã com essa camisa. Certeza que vai ser muito gratificante”, afirmou, ao site oficial do Tricolor.

A mais experiente das contratadas, Geovana tem 29 anos e é meia-atacante. Ao longo da carreira, ela atuou pelos seguintes times: Keynsham Town Ladies-ING; Lowa Central Community College-EUA; Florida Atlantic University-EUA; Vitória (PE); Flamengo, Florida National University-EUA; Spartak Subotica-SER; Kelen (SC); Avaí/Kindermann e Real Brasília.



“De todas as experiências que eu tive, acho que ter escolhido o Tricolor foi a que eu mais tive certeza de dizer sim na minha cabeça. Eu sempre morei no Rio de Janeiro, ver um clube de nome como o Fluminense e poder fazer parte do elenco este ano é muito legal. Enxergo como um dos maiores desafios da minha carreira. O meu objetivo é ajudar a colocar o Fluminense no topo. Quero ajudar a equipe trazendo títulos e colocando o Tricolor em uma divisão mais forte, competindo com os melhores clubes do país”, contou Geovana, ao site oficial do Flu.