Treino do Fluminense - 17/06/2022 - CTCC - Germán CanoMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 20/01/2023 19:30

Após poupar os titulares na vitória de terça-feira (17) por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, o Fluminense volta a campo neste domingo (21), às 18h em Cariacica-ES, com o time principal. E terá como adversário o Madureira, que vem dando trabalho aos grandes do Rio.

Neste Campeonato Carioca, o Tricolor do Subúrbio já enfrentou Flamengo e Vasco e não perdeu. Nos dois confrontos, dois empates em 0 a 0. Muito diferente de 2022, quando foi derrotado quatro vezes.



Com jogadores descansados, o Fluminense poderá ter um bom teste para o seu ataque, já que o Madureira conseguiu segurar o time principal do Flamengo, também em Cariacica, e os reservas do Vasco em São Januário.



Já defensivamente, a equipe de Fernando Diniz não deve ser muito incomodada, caso o adversário repita o desempenho até agora, quando praticamente não criou. Em especial contra o Rubro-Negro, pela segunda rodada.

Ao poupar os titulares na terça-feira, o técnico Fernando Diniz prolongou por uma semana a pré-temporada tricolor, ganhando mais tempo para treinar a parte técnica e tática, já que fisicamente o elenco já estava em boa situação mesmo em início de trabalho.



Com duas vitórias em duas rodadas, o Fluminense é o único 100% até o momento do Campeonato Carioca, mas está em segundo lugar, já que o Flamengo tem sete pontos e um jogo a mais.