ES - CARIOCA 2023, MADUREIRA X FLUMINENSE - ESPORTES ES - CARIOCA 2023, MADUREIRA X FLUMINENSE - ESPORTES - CARIOCA 2023, MADUREIRA X FLUMINENSE - Jhon Arias jogador do Fluminense comemora seu gol durante partida contra o Madureira no estádio Kleber Andrade pelo campeonato Carioca 2023. Foto: JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20230122188 - 22/01/2023 - 18:22JORGE RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/01/2023 20:03

O Fluminense segue invicto no Estadual. Neste domingo, 22, o Tricolor bateu o Madureira por 1 a 0 no Estádio Kleber Andrade, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Ainda no início do primeiro tempo, Jhon Arias marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras chegou aos nove pontos e aparece na vice-liderança da competição. Já o Tricolor Suburbano está na décima colocação, com apenas dois pontos.

Os dois times, agora, viram a chave para a quarta rodada do Cariocão. O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h10, para enfrentar o Boavista no Maracanã. Já o Madureira tem compromisso contra o Botafogo no Luso-Brasileiro, também na quinta-feira, mas às 19h10.



O JOGO

Em busca da vitória, o Flu abriu o placar logo cedo em Cariacica. Após cobrança de escanteio na área aos sete minutos, Martinelli cabeceou e mandou a bola na trave. Jhon Arias apareceu para pegar a sobra e balançar as redes do Madureira.

Depois do gol, a partida ficou morna. O Flu trocava passes em ritmo lento, enquanto o Madureira apenas se defendia e apresentava dificuldades para sair. Apesar desse cenário de controle, o Tricolor das Laranjeiras cometeu um vacilo e flertou com o empate. Luiz Paulo recebeu em profundidade após uma bola rebatida, aos 23 minutos, ganhou da defesa na corrida, mas pegou fraco na bola e mandou pela linha de fundo.

A partir dos 30, o Fluminense acelerou o ritmo e criou pelo menos duas grandes chances. Na primeira, Calegari fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Cano mandar de cabeça no travessão. Pouco tempo depois, Jhon Arias acertou um belo chute, e a bola passou rente ao ângulo esquerdo da meta defendida por Dida.

Diferentemente da primeira etapa, o segundo tempo começou dinâmico no Kleber Andrade. Aos quatro minutos, Samuel Xavier enfiou boa bola para Ganso, que tocou de primeira para Yago Felipe. O camisa 20, por sua vez, passou para Cano. Dentro da área, o artilheiro bateu cruzado e mandou para fora.

Na sequência, o Madureira respondeu. Aos seis, Marcellinho recebeu pelo lado direito e bateu colocado de perna esquerdo no cantinho, mas Fábio se esticou todo para espalmar. Pouco depois, Marcellinho apareceu novamente e, dessa vez, carimbou a trave do Flu.

Passado esse momento agitado, o Fluminense voltou a ditar o ritmo do jogo. O time de Diniz, inclusive, até poderia ter ampliado a vantagem, mas parou na noite inspirada do goleiro Dida.

FICHA TÉCNICA

Madureira x Fluminense



Data e Hora: 17/01/2023, às 21h10

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho



Cartões amarelos: Rhuan (MAD)

Cartões vermelhos:

Gols: Jhon Arias (0-1)(07'/1ºT)

MADUREIRA (Técnico: Felipe Arantes)

Dida; Rhuan (Oliveira, 27'/2ºT), Maurício Barbosa, Pedro Cavalini e Guilherme Ferreira; Banguelê, Matheus Lira, Rafinha (Pablo Pardal, 27'/2ºT) e Henrique (Bruno Cosendey); Gustavo e Luiz Paulo (Marcellinho, Intervalo).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; Martinelli, Yago Felipe (Lima, 12'/2ºT), Giovanni (Keno, 12'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Willian Bigode, 34'/2ºT); Jhon Arias e Germán Cano (Freitas, 40'/2ºT).