Giovanni Manson foi a surpresa do Fluminense para a temporada de 2023 - Divulgação/Fluminense

Publicado 22/01/2023 17:01

O Fluminense está escalado para enfrentar o Madureira no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 18h deste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão da Band e da BandSports.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz mandou a campo praticamente todos os titulares. A única exceção é André, que ficou no Rio por conta do nascimento do filho. Giovanni, então, ganhou oportunidade entre os 11 iniciais.

Dessa forma, o Fluminense está definido com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; Martinelli, Yago Felipe, Giovanni e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano.