Jhon Arias - JORGE RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

Jhon AriasJORGE RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/01/2023 15:58

Rio - Autor do gol da vitória da vitória do Fluminense sobre o Madureira, no último domingo (22), o atacante Jhon Arias se tornou o jogador colombiano com o maior número de gols com a camisa do clube das Laranjeiras, com 18 tentos.

O atual camisa 21 ultrapassou o atacante Yony González, que defendeu o Fluminense em 2019, e marcou em 17 oportunidades.

Cria da base do Tijuana, Jhon Arias chegou no Fluminense em agosto de 2021. O jogador marcou seus 18 gols em 85 partidas pelo clube. Além disso, o atacante colombiano já cedeu 17 assistências para seus companheiros.