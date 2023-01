Calegari renovou com o Flu até o fim 2025 - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Calegari renovou com o Flu até o fim 2025Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 24/01/2023 12:00 | Atualizado 24/01/2023 12:06

Rio - Revelados pelo Fluminense, Martinelli e Calegari tiveram um início avassalador no clube carioca, sendo titulares logo em 2020, primeiro ano em que se profissionalizaram. Com um grande rendimento, os dois foram peças importantes na campanha que trouxe Tricolor após oito anos de ausência. Porém, os jovens passaram por oscilações, amargando o banco de reservas em boa parte de 2021 e 2022. Neste começo de ano, novamente, Martinelli e Calegari iniciaram a temporada em alto nível e se fortaleceram no grupo comandado por Fernando Diniz.

Martinelli, de 21 anos, já havia terminado a temporada passada como titular, depois da saída de Nonato. O jogador formou o meio-campo com André, Yago Felipe e Ganso. Porém, neste começo de ano, o jovem vem mostrando mais maturidade. Na partida contra o Madureira, Martinelli atuou na função de primeiro volante, e recebeu muitos elogios. O bom desempenho o fortalece ainda mais como titular da equipe de Diniz.

Já Calegari, de 20 anos, que atuou na maioria dos jogos como lateral-direito, iniciou o ano na lateral esquerda. Tendo Jorge como concorrente e especialista no setor, o jovem não se abalou e teve duas grandes atuações. O bom desempenho o fez sair na frente na disputa pela posição. Em 2022, Calegari já havia sido testado no setor e só não terminou o ano como titular, porque acabou se lesionando. Os dois jogadores tiveram seus contratos renovados recentemente. Ambos assinaram contratos até o fim de 2025 com o Fluminense.