Thiago Silva comemora vitória do Chelsea - AFP

Publicado 24/01/2023 20:00

Rio - O Fluminense segue com o sonho de repatriar Thiago Silva, mas sabe que a missão não será nada fácil. De acordo com o "Netflu", pessoas dentro do Tricolor já estavam cientes de que o zagueiro está feliz no Chelsea e não se surpreenderam com a possível renovação entre o jogador e o time inglês , noticiada nesta terça-feira.