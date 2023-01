Thiago Silva comemora vitória do Chelsea - AFP

Publicado 24/01/2023 17:20

Rio - Capitão da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva deverá receber uma proposta para renovar seu contrato com o Chelsea. De acordo com informações do jornal inglês "The Times", o clube londrino deseja continuar contando com o brasileiro.

Thiago Silva, de 38 anos, chegou ao Chelsea em 2020 e conquistou pelo clube londrino o título da Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa e também o Mundial de Clubes. Na atual temporada, o zagueiro entrou em campo em 23 jogos e deu duas assistências.

O zagueiro foi relevado pelo RS FC, mas se destacou pelo Fluminense. No futebol europeu, Thiago Silva passou pelo Porto, pelo Dínamo Moscou, Milan e pelo PSG, antes de chegar ao Chelsea. O Tricolor tem interesse em contratar o veterano para encerrar a carreira.