Arena da Amazônia - Divulgação

Arena da AmazôniaDivulgação

Publicado 24/01/2023 16:46

Rio - Um dos 12 estádios brasileiros utilizados na Copa do Mundo de 2014, a Arena da Amazônia teve sua energia cortada nesta terça-feira. A Amazonas Energia decidiu interromper o fornecimento por conta de dívidas que, juntas, somam mais de R$ 39 milhões.

Além da Arena da Amazônia, a Arena Amadeu Teixeira também teve a luz cortada. Em nota, a Amazonas Energia afirmou que o corte aconteceu após inúmeras negociações amigáveis, mas que não resultaram em nenhum acordo.

Veja a nota da Amazonas Energia na íntegra:

"Nesta terça-feira (24), a Amazonas Energia promoveu o corte por débitos da Arena da Amazônia e Arena Amadeu Teixeira, por falta de pagamento de contas de energia elétrica.



Ao todo, a dívida já supera o valor de R$39 milhões para as duas unidades consumidoras, desde o ano de 2016 até o presente ano. Após sucessivas tentativas de negociações amigáveis e com notificação prévia, a Amazonas Energia executou o corte das unidades consumidoras, consideradas serviços não essenciais e, portanto, passíveis de corte, perante a lei.

A Arena da Amazônia, durante todo o ano de 2022, acumulou uma série de eventos realizados, movimentando novamente o local e enchendo o estádio de pessoas sem, no entanto, promover o pagamento das contas de luz mensais, acumulando dívidas mês a mês.



A manobra de corte por inadimplemento, precedida de comunicação, está prevista no art. 360 da Resolução nº 1.000/2021 – ANEEL, sendo enviada de forma escrita ao Governo do Estado."

Após a Copa de 2014, a Arena da Amazônia passou a receber shows e festivais, além de jogos de times locais. No próximo sábado, às 19h, está programada a abertura do Campeonato Amazonense no local, com o duelo entre Nacional e Rio Negro.