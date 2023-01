Tallison fez homenagens aos meninos mortos no incêndio no Ninho do Urubu - Foto: Reprodução/Redes sociais

Tallison fez homenagens aos meninos mortos no incêndio no Ninho do UrubuFoto: Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/01/2023 15:19

Ex-jogador da base do Flamengo, o atacante Tallison Cauã comemorou seu gol na vitória do Santa Cruz de Natal sobre o Força e Luz, na segunda-feira, pelo Campeonato Potiguar, com uma homenagem às dez vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu. A tragédia, que completa quatro anos em fevereiro, é considerada a maior da história do clube.

Tallison jogou nas categorias de base do Flamengo durante a temporada de 2018. Ele conheceu todas as vítimas da tragédia e morou no mesmo alojamento por oito meses. Ao comemorar o gol pelo Santa Cruz de Natal, ele mostrou uma camisa que estava usando por baixo do uniforme com homenagens e fotos dos meninos do Ninho. "Jogarei sempre por vocês" e "Nossos 10", dizem mensagens na camisa.

Relembre o caso

Um incêndio de grandes proporções tomou conta do alojamento do Centro de Treinamento George Helal, chamado “Ninho do Urubu”, localizado em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, na manhã de 8 de fevereiro de 2019.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das cinco da manhã, conseguindo controlar as chamas e fazer alguns resgates. O fogo matou dez jogadores de base e três ficaram feridos, todos entre 14 e 16 anos. Quando ocorreu o incêndio, estavam presentes 26 garotos no alojamento.