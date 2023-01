Sophie ONeill - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2023 15:02

Rio - Na última semana, um vídeo de Lebron James durante partida da NBA entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets viralizou nas redes. Mas dessa vez, não foi por causa de uma de suas jogadas.

O efeito LeBron James… pic.twitter.com/skSubSnffu — Camisa 23 | NBA (@camisa_23) January 17, 2023

O vídeo em questão mostra o momento em que a modelo britânica Sophie O'Neill troca olhares com o jogador. As imagens mostram Sophie encarando o jogador e mordendo o lábio, no que Lebron responde com um sorriso encabulado.