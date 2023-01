Cristiano Ronaldo rompeu amizade de anos com Jorge Mendes - Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 24/01/2023 13:03

A relação de anos entre Cristiano Ronaldo e seu ex-empresário e amigo, Jorge Mendes, não teria terminado bem. De acordo com o jornal "El Mundo", o craque português queria atuar no Chelsea ou no Bayern, e caso o agente não conseguisse um acordo com um desses clubes, os dois teriam o vínculo de longa data rompido.

Após a cobrança, Jorge Mendes conversou com o Chelsea e com o Bayern, mas os gigantes do futebol mundial não tiveram interesse em Cristiano Ronaldo. O craque português, que tinha rescindido com o Manchester United, não conseguiu um novo contrato na Europa e encerrou sua relação com o agente.

Jorge Mendes foi considerado um segundo pai para CR7, já que o craque teve a perda de seu pai ainda quando era criança. A relação dos dois era tão próxima que o jogador deu ao ex-agente uma ilha particular no dia do casamento.

Depois do corte da amizade, Ronaldo entrou em contato com o empresário Ricardo Refuge e aceitou a oferta do Al Nassr. No clube árabe, o português vai receber 70 milhões de euros (cerca de R$ 392 milhões) por temporada. Caso o craque aceite se tornar o embaixador da Arábia Saudita, esse valor por chegar aos 100 milhões de euros (R$ 560 milhões).