Jaqueline Marques - Divulgação

Jaqueline MarquesDivulgação

Publicado 24/01/2023 11:20

Rio - Jaqueline Marques mostrou que gosta mesmo de esportes radicais. A apresentadora do Programa da Jaque, exibido na RedeTV! Espírito Santo esquiou em Zermatt, que fica na Suíça é conhecida mundialmente por sua excelência na prática do esporte.

As pistas da montanha são perfeitas para quem quer começar a praticar o esqui. Com extensas montanhas e paisagens nevadas deslumbrantes, o famoso destino da Suíça para quem quer esquiar está em Zermatt.Tudo isso com uma vista maravilhosa para a famosa montanha Matterhorn no horizonte, entre outras montanhas encantadoras também."Minha primeira vez esquiando na maior montanha da Europa, Zermatt", completa a Influencer em seu Instagram, que mostra o lindo lugar com uma foto de frente para a montanha tão famosa e mostra sua primeira vez esquiando em um vídeo.