Publicado 23/01/2023 21:56 | Atualizado 23/01/2023 22:06

O Vasco encaminhou a contratação de mais um jogador para a temporada. Trata-se do goleiro Léo Jardim, do Lille. O time francês acenou de maneira positiva à proposta vascaína e está por detalhes de acertar a ida do jogador ao time carioca.

Léo Jardim é esperado ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Vasco. Os valores da operação, por enquanto, estão mantidos em sigilo, mas o pagamento ao Lille será parcelado.

A imprensa francesa noticiou primeiramente as tratativas do Vasco com o Lille para ter o goleiro Léo Jardim.

O goleiro chega ao Vasco para brigar pela titularidade com Ivan, outro jogador da posição que chegou neste ano ao Vasco. Este, portanto, foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians. Thiago Rodrigues, dono da vaga em 2022, deve ser negociado.

Finalizando a contratação de Léo Jardim, o goleiro será a décima contratação em 2023. Até o momento, o Vasco, na figura do diretor Paulo Bracks, já conseguiu a chegada dos seguintes atletas: Patrick de Lucca, Pedro Raul, Léo, Lucas Piton, Luca Orellano, Robson, Jair, Ivan e Pumita.