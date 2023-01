Cleiton - Ricardo Moreira

CleitonRicardo Moreira

Publicado 11/01/2023 19:29

De maneira oficial, o Flamengo não liberou Matheus França e Vitor Hugo para a disputa do Sul-Americano Sub-20, e ambos foram retirados da lista divulgada pelo técnico Ramon Menezes. Um outro jogador, por pouco, não foi chamado após o treinador precisar fazer alterações na lista porque alguns clubes não liberaram alguns atletas.

O zagueiro Cleiton seria lembrado pelo comandante, mas o Rubro-Negro avisou que não iria liberar o defensor. Um dos motivos é que Cleiton, eventualmente, é aproveitado no time profissional do Flamengo, Outro motivo é que Vitor Pereira, treinador recém-chegado ao clube, tem gostado bastante do jovem.

Cleiton tem apenas 19 anos e, além de ser destaque do Flamengo no Sub-20, ainda possui seis partidas pelo elenco profissional rubro-negro. Nesta quinta-feira, inclusive, ele será titular, ao lado de Noga, na estreia da equipe no Carioca 2023, contra o Audax, às 21h30.