Edigar Junio - Reprodução

Publicado 11/01/2023 18:00

Depois de não conseguir ficar com Junior Santos, que retornou ao Sanfrecce Hiroshima, o Botafogo está no mercado em busca de um atacante e tem um nome na mira. Trata-se de Edigar junio, hoje no V-Varen Nagasaki, do Japão. Segundo uma fonte da diretoria alvinegra, o atleta agrada e o interesse existe, mas as condições não são favoráveis por conta dos valores envolvidos. Por isso, a situação é tratada como difícil.

Apesar das dificuldades, as conversas com os representantes de Edigar Junio estão em andamento. Inclusive, o atacante teve o nome aprovado por Luis Castro, técnico do Botafogo, que deseja a chegada de um jogador para o setor ofensivo para brigar pela titularidade com Tiquinho Soares.

Com 32 anos, Edigar Junio é um dos destaques do V-Varen Nagasaki, clube que tem contrato até 31 de dezembro de 2023. Antes de chegar à esta equipe, o atacante atuou por outro time japonês, o Yokoma Marinos. Antes disso, passou por Bahia, Joinville e Athletico.