Jair em ação pelo Atético-MG - Pedro Alves / Atlético-MG

Publicado 07/01/2023 14:42

O primeiro Fluminense x Vasco de 2023 já está rolando antes de a bola rolar na temporada. Os dois clubes cariocas estão "brigando" pelo volante Jair, do Atlético-MG. O Cruzmaltino está na frente, conversa com o Galo há alguns dias e enviou proposta oficial ao time mineiro, mas o Tricolor, nas últimas horas, entrou em contato com os representantes do atleta e também com a cúpula mineira para demonstrar interesse.

Como o Vasco já fez proposta oficial de compra, o Atlético-MG entende que o Cruzmaltino está na frente, mas o Fluminense conta com o "fator Fernando Diniz" para conseguir convencer o volante. O treinador tricolor gosta bastante do jogador e quer tê-lo para fazer dupla com André. Além disso, o time das Laranjeiras vai disputar a Libertadores, a principal competição no cenário sul-americano e que dá bastante visibilidade.

Com 28 anos e no Atlético-MG desde 2019, Jair topa deixar o time mineiro para respirar novos ares. O Galo aceita negociar o atleta, mas desde que seja em definitivo e não deseja emprestar o jogador.