Palácios em ação pelo VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 04/01/2023 19:48

O Vasco está agitando o mercado de transferências com contratações para a disputa da temporada 2023, mas pode acertar a saída de um meia-atacante do atual elenco. Trata-se de Carlos Palácios. O Colo-Colo, do Chile, fez proposta ao time vascaíno para ter o jogador de 22 anos por empréstimo e com opção de compra.

Com 22 anos e contratado em 2022 por mais de 10 milhões de reais junto ao Internacional, Carlos Palácios não caiu nas graças do torcedor e demonstrou instabilidade emocional e técnica durante os jogos do Vasco na temporada passada. O meia-atacante tem contrato com o Vasco até abril de 2025.