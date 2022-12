Robson Bambu - Divulgação

Publicado 28/12/2022 16:43 | Atualizado 28/12/2022 16:44

O Vasco está próximo de anunciar Lucas Piton, lateral-esquerdo contratado junto ao Corinthians, e perto de fechar com um zagueiro. Trata-se Robson Bambu, do Nice, da França. Segundo apurou a reportagem, o time francês já aceitou a proposta do Cruzmaltino por empréstimo, e o jogador finalizará os exames médicos para poder assinar contrato.

Com 25 anos e cria do Santos, Robson Bambu se destacou com a camisa do Athletico-PR e foi vendido ao Nice, da França, em 2020. Em 2022, ele foi emprestado ao Corinthians, onde não se adaptou e não conseguiu render aquilo que se esperava.

Agora, em 2023, chega ao Vasco com status de titular para buscar o bom futebol que o fez a ser pedido na seleção brasileira por muitos jornalistas.