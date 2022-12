André Damaceno - Leonardo Brasil / Fluminense FC

André DamacenoLeonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 24/12/2022 17:51 | Atualizado 24/12/2022 17:52

O jovem André Damaceno não renovou o contrato junto ao Fluminense após três anos dentro do clube. O atleta estará livre no mercado a partir do dia 1 de janeiro. Ao todo foram 61 partidas com a camisa do Tricolor das Laranjeiras e dois títulos conquistados do Campeonato Carioca Sub-20. O jogador publicou um texto de despedida nas redes sociais.

“Hoje comunico minha saída do Fluminense FC. É o Momento de buscar novos desafios na minha carreira. Sou muito grato a esse clube por tudo o que ele me proporcionou nesses últimos três anos. Tanto os títulos, como as vivências, amizades e por me tornar uma pessoa melhor. Fica o imenso carinho por esta agremiação e sigo na torcida pelo sucesso do clube. Muito obrigado! Juntos sempre fluzão”, publicou o atleta.

Damaceno disputou uma Copinha pela equipe do Fluminense e acumulou outras partidas pelo Brasileiro Sub-20, Campeonato Carioca Sub-20 e Torneio OPG. Antes, o atleta tinha se destacado pelo AD São Caetano onde fez boas atuações tanto na base do clube como no profissional. O zagueiro também soma uma passagem pela base do Corinthians.