O Vasco está finalizando a venda do volante Andrey Santos ao Chelsea, mas já está no mercado em busca de reposição, e o alvo está definido. Trata-se de Vinicius Zanocelo, volante de 21 anos que foi comprado recentemente pelo Santos junto à Ferroviária.

As tratativas já foram iniciadas entre a diretoria do Vasco e os representantes de Zanocelo. A negociação é considerada difícil, mas a cúpula vascaína entende que há chance de chegar a um acordo e continuará tentando, pois entende que o jogador do Peixe tem características que o fazem ter o perfil de atleta para "entrar na vaga" de Andrey.

O volante Zanocelo chegou ao Santos por empréstimo da Ferroviária em junho de 2021, com vínculo até maio de 2023, com opção de compra de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões). Em novembro desse ano, o Peixe sacramentou a aquisição:

- A Ferroviária SAF informa que o atleta Vinicius Nelson de Souza Zanocelo, que pertencia ao clube e atuava por empréstimo no Santos Futebol Clube, foi transferido em definitivo para a equipe alvinegra. Prezando sempre pelo respeito e profissionalismo entre os envolvidos, o valor da transação não será divulgado - disse o clube, em nota em novembro.

Cria da Ponte Preta, Pelo Santos, Zanocelo já disputou 76 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências. Além disso, ele também ostenta convocações para seleção brasileira sub-20, quando o treinador era André Jardine.