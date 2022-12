Méndez - Divulgação

MéndezDivulgação

Publicado 23/12/2022 07:25

O São Paulo acertou a contratação de Jhegson Méndez, jogador titular e destaque da seleção do Equador na Copa do Mundo 2022, no Catar. As negociações estavam em andamento há alguns dias, como informou em primeira mão a Coluna do Venê. Agora, a reportagem crava: o jogador de 25 é do Tricolor paulista, com contrato válido por três anos.

A transação não envolve investimento, pois o atleta não vai renovar com o Los Angeles FC, tem contrato até o dia 31 e fica livre em janeiro. Então, a diretoria do São Paulo negociou "apenas" salário e luvas com os representantes de Méndez, que chega na primeira semana de janeiro para exames médicos.

Com 25 anos e cria do Del Valle, do Equador, Jhegson Méndez está na MLS desde 2019, quando se transferiu ao Orlando City. Em 2022 foi para o Los Angeles FC, equipe que defendeu em apenas 11 jogos.