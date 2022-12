Torcida do Vasco pediu, e Emilio Faro atendeu - Daniel RAMALHO/CRVG

Torcida do Vasco pediu, e Emilio Faro atendeuDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 22/12/2022 16:16

O volante Juninho não é mais jogador do Vasco. Pelo menos pelos próximos 12 meses, período do contrato que o jogador assinou nesta quinta-feira, à tarde, com o Orlando City, da MLS. Inclusive, segundo apurou a reportagem, o jogador terá opção de compra avaliada em 1 milhão de dólares, cerca de 5,5 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos.

Com 21 anos e cria da categoria de base do Vasco, Juninho não conseguiu se firmar no elenco profissional e perdeu espaço durante a campanha do time na Série B. Em 2022, ele fez 27 jogos e marcou um gol.