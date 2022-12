Lucas Figueiredo - Daniel Ramalho / Vasco

Lucas FigueiredoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 22/12/2022 23:01

De São Paulo, onde negocia a compra de Lucas Piton junto ao Corinthians, e por telefone, o diretor do Vasco, Paulo Bracks, encaminhou mais uma importante renovação de contrato do elenco: a extensão por mais um ano do vínculo do atacante Lucas Figueiredo, destaque do time na campanha de acesso à Série A neste ano.

Mesmo com contrato longo, o Vasco entendeu que a renovação de Figueiredo é justa por conta de meritocracia, pois o jogador mostrou que será importante em 2023, e também para espantar assédio de clubes europeus, que já começaram. O jogador, com salário "patamar Sub-20", poderia ser seduzido por alguma proposta com boas cifras do exterior.

As conversas entre Vasco e empresário de Figueiredo, Cláudio Guadagno, foram iniciadas no começo do mês. Após alguns ajustes, as partes chegaram a um acordo no prazo do novo compromisso: de dezembro de 2025 passa a ser dezembro de 2026.

Cria do Vasco, Figueiredo tem 21 anos e foi promovido ao time profissional neste ano, após se destacar pelo Sub-20, sendo, inclusive, artilheiro da Copinha 2022, com oito gols. No elenco profissional, foram 46 jogos, quatro gols e quatro assistências.