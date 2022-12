Martín Ojeda, à direita, em ação pelo Godoy Cruz - Godoy Cruz

Publicado 22/12/2022 16:29

O atacante Martín Ojeda, do Godoy Cruz, está de malas prontas para se transferir ao Orlando City. O jogador foi comprado pela equipe da MLS por 5 milhões de dólares, R$ 25,1 milhões, com contrato válido até 2026. O valor será quitado de forma parcelada.

Martín Ojeda é um nome valorizado no mercado sul-americano e chegou a ser consultado pelo Flamengo em janelas de transferência anteriores, mas os valores pedidos pelo Godoy Cruz sempre assustaram.

Com 24 anos e cria do Ferro Carril Oeste, Martín Ojeda está no Godoy Cruz desde 2020. Em 2022, ele jogou 45 partidas, fez 14 gols e deu 13 assistências