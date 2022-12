Piton em ação com a camisa 6 do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Piton em ação com a camisa 6 do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 23/12/2022 16:01 | Atualizado 23/12/2022 16:02

O Vasco encaminhou mais uma contratação para a próxima temporada. Trata-se de Lucas Piton, do Corinthians. Depois de uma longa negociação, o Cruzmaltino conseguiu chegar a um acordo com o Timão e está bem perto de assinar com o jogador. Inclusive,os clubes iniciaram as trocas de documentos para fecharem a operação.

A negociação entre Vasco, Corinthians e representantes de Piton iniciaram há alguns dias, mas, diante das dificuldades, Paulo Bracks, diretor do time carioca, viajou para São Paulo para se reunir com a cúpula corinthiana. A estratégia deu certo, e o Cruzmaltino está próximo de anunciar a chegada do lateral-esquerdo. Com a negociação bem encaminhada, Bracks já retornou ao Rio de Janeiro.

Segundo apurou a reportagem, o Vasco vai pagar 3 milhões de euros, por 60%, ao Corinthians para ter Lucas Piton. A informação da quantia foi publicada primeiro pelo site "Meu Timão" e confirmada pela "Coluna do Venê".

A lateral-esquerda era vista pela diretoria do Vasco como uma das prioridades para reforçar, e a contratação de Piton é tratada como "um sucesso" nos bastidores do clube, pois clube da Europa também fez proposta. O nome não foi revelado, mas uma fonte disse à reportagem que era da Alemanha, e o interesse existiu por, além de ser jovem e destaque, o jogador tem passaporte europeu.

Com 22 anos e cria do Corinthians, Piton chegou ao elenco profissional em 2020. Desde então disputou 105 jogos, marcou dois gols e deu sete assistências.