Andrey Santos - Daniel Ramalho / Vasco

Andrey SantosDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 23/12/2022 18:42

O Vasco aceitou, nesta sexta-feira, a proposta do Chelsea pelo volante Andrey Santos, e os clubes vão começar a circular os contratos neste sábado, véspera de Natal, para que a operação seja concluída, e o garoto seja transferido para o time inglês.

Vale ressaltar que a proposta do Chelsea ao Vasco por Andrey foi noticia primeiro por Lucas Pedrosa, jornalista do SBT, e confirmada pela reportagem.

A "Coluna do Venê" apurou detalhes finais dessa operação que vai render milhões ao Vasco, mas não 100% da quantia. Segue abaixo as cláusulas obtidas pela reportagem com exclusividade:

-Chelsea vai pagar 12,5 milhões de euros, cerca de 68,5 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos de Andrey Santos:

- o Vasco, dono de 70% dos direitos econômicos, vai ficar com 8,750 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais.

- a forma de pagamento do Chelsea será em duas vezes: a primeira parcela à vista, após a assinatura, e a segunda em janeiro de 2024. O Vasco vai receber, os 70%, de maneira proporcional. Ou seja, também em duas parcelas.

- agora, o jogador fará exames médicos e dará entrada no visto. Caso não consiga o visto nesta janela, ele será emprestado ao Vasco até julho e depois se apresenta ao time inglês

- contrato de Andrey com o Chelsea será válido por cinco anos.

Andrey Santos é tratado como uma joia do futebol brasileiro e, com apenas 18 anos, é visto como um jogador de "seleção brasileira" em um futuro próximo.