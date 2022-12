Jhegson Méndez - Divulgação

Publicado 23/12/2022 16:48

Como a "Coluna do Venê" informou em primeira mão, o São Paulo acertou a contratação do volante Jhegson Méndez, titular e destaque da seleção do Equador na Copa do Mundo de 2022. O que poucos ninguém sabe e que a repotagem descobriu é que, antes das tratativas com o Tricolor paulista, ele foi oferecido pelos agentes ao Internacional e ao Flamengo, outros clubes da Série A do Brasil.

No Colorado, a resposta dada aos representantes de Méndez foi que o orçamento para 2023 não permitia o investimento. No Rubro-Negro, o retorno da diretoria, após análise feita pelo departamento de scout, foi que o volante não "se enquadrou ao perfil desejado pela comissão técnica porque o atleta é lento."

Vale ressaltar que, como Jhegson Méndez fica livre em janeiro porque não vai renovar com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, o São Paulo precisou "apenas" negociar valor de salário e luva, que será "só" 1 milhão de dólares, cerca de 5,3 milhões de reais.

Com 25 anos, Jhegson Méndez chega com status de titular ao São Paulo, que iniciou a contratação do atleta no meio da Copa do Mundo, competição que o volante se destacou com a camisa do Equador.