EveraldoDivulgação

Publicado 23/12/2022 21:46

Depois de comprar o volante Christian junto o Athletico por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, o Bahia fechou mais uma contratação para 2023. Trata-se do atacante Everaldo, que está no Kashima Antlers, do Japão, desde 2020. Segundo disse uma fonte do time baiano, o time japonês respondeu ao Tricolor que aceita rescindir e prepara a documentação para oficializar a transferência.

Everaldo vai se apresentar ao Bahia nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar o contrato válido por três temporadas.

Com 31 anos e destaque do Kashima, Everaldo acumula passagens por Chapecoense, Querétero, do México, Atlético-GO, Grêmio Horizontino, Al Faisaly, da Arábia, Santa Cruz e Paysandu.