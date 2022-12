Chay pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Chay pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/12/2022 19:59 | Atualizado 23/12/2022 20:01

O Botafogo acertou a saída de Chay por empréstimo mais uma vez. Dessa vez, o destino do meia será o Ceará para a disputa da Série B em 2023. O contrato do jogador com o Vovô será de um ano, e o jogador embarca nos próximos dias para realizar exames e se apresentar ao novo clube.

Chay retornou de empréstimo do Cruzeiro, mas não ficou no Botafogo porque o técnico Luis Castro disse à diretoria que não conta com o meia. Ou seja, a alternativa encontrada foi negociar novamente o jogador. Outros clubes chegaram a fazer proposta, como o Sport, mas o projeto do Ceará chamou mais atenção.