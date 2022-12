Diego Gonçalves - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/12/2022 20:32 | Atualizado 25/12/2022 20:41

É Natal, mas os clubes brasileiros não param de trabalhar mesmo no dia 25 de dezembro. Inclusive, nas últimas horas, a reportagem recebeu a informação de uma pessoa do Botafogo de que o atacante Diego Gonçalves foi liberado pelo Alvinegro para acertar com o Goiás.

Aos 28 anos, Diego Gonçalves recebeu várias propostas do Brasil e optou pelo Goiás por conta do projeto apresentado pela diretoria esmeraldina. O atacante estava no Botafogo desde 2021, quando foi contratado após se destacar com a camisa do Mirassol.

O atacante tem acumula passagens por Internacional, Fluminense, Ponte Preta, além Ventforet, do Japão, e Atlético CP e Olhanense, ambos de Portugal.