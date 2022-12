Figueiredo em ação em jogo-treino pelo Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 27/12/2022 19:30

Com a renovação de Figueiredo encaminhada , como a "Coluna do Venê" adiantou, o Vasco vai se reunir com o representante do atleta, Claudio Guadgano, nesta quarta-feira, para "ajustar últimos detalhes do novo contrato" e finalizar o assunto. O encontro vai ser vir para as partes debaterem possíveis bonificações, como convocação para a Seleção, número de jogos, conquista de títulos e debater sobre alteração na multa rescisória ou não. O valor atual é de 40 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais.

A base salarial e o tempo de contrato do novo compromisso já estão definidos entre as partes, o que faz a renovação estar encaminhada. O Vasco decidiu valorizr os vencimentos do jovem para espantar assédios de clubes europeus. Com isso, o prazo do vínculo passa de dezembro de 2025 para dezembro de 2026.

Cria do Vasco, Figueiredo tem 21 anos e foi promovido ao time profissional neste ano, após se destacar pelo Sub-20, sendo, inclusive, artilheiro da Copinha 2022, com oito gols. No elenco profissional, foram 46 jogos, quatro gols e quatro assistências.

Em 2022, ele foi peça crucial no desempenho do time para conseguir o acesso à Série A. Com Jorginho, por exemplo, o atacante exerceu várias funções em campo, até mesmo de lateral, e se tornou jogador polivalente.