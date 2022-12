Diretor do Vasco, Paulo Bracks é o responsável pelas negociações - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 28/12/2022 16:04 | Atualizado 28/12/2022 16:04

O Vasco está "on-line" no mercado da bola e acertou a contratação de mais um reforço para 2023. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo Lucas Piton, do Corinthians, fez exames médicos nesta quarta-feira, foi aprovado e assinará o contrato com o time carioca, válido por quatro anos, nas próximas horas.

Para contratar Lucas Piton, o Vasco vai pagar 3 milhões de euros ao Corinthians, cerca de 16 milhões de reais, e o valor será parcelado em três vezes: a primeira 24 horas após a assinatura do contrato, a segunda seis meses após a assinatura e a terceira 12 meses depois da canetada. Ou seja, uma por semestre.