Gerson - Alexandre Vidal

Publicado 31/12/2022 12:30

O Flamengo acertou a contratação do meia Gerson junto ao Olympique de Marselha. Depois de uma longa negociação, com direito a idas e vindas, o Rubro-Negro conseguiu convencer os franceses a aceitar a proposta final e fechou o retorno do Coringa.

O Flamengo fechou a contratação de Gerson. O Olympique e o time carioca já se acertaram. O Coringa está de volta ao Fla. O jogador já se movimenta para viajar ao Rio de Janeiro. Agora os clubes vão iniciar as trocas de documentos. pic.twitter.com/LP7LnPGEoh — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 31, 2022

A reportagem ainda não teve acesso aos números, mas apurou que o Flamengo vai comprar os 80% de Gerson que pertenciam ao Olympique de Marselha. Ou seja, o Fla terá 100% do volante, pois já era dono de 20%. O Rubro-Negro vai pagar ao time francês entre valor fixo + metas.