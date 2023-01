Chay nos tempos de Botafogo, com a camisa 14 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/01/2023 21:38

Depois de um empréstimo ao Cruzeiro no segundo semestre de 2022, Chay gostaria de voltar a ter oportunidades, em 2023, no Botafogo. Mas, ainda em novembro, veio a notícia da diretoria alvinegra: "você não está nos planos do técnico Luis Castro. Ele não deseja ter você no elenco." O próprio atleta chegou a revelar em entrevistas que seu intuito era permanecer no time carioca.

O recado pegou Chay de surpresa, que, obviamente, não gostou. Mas também deu um recado à cúpula de que só toparia uma oferta se entendesse que fosse interesse para a sua carreira. Então, desde novembro, Botafogo e seu representante, Ricardo Alves, se empenharam junto ao meia em buscar uma equipe que fizesse sentido ao seu estilo de jogo.

O atleta recebeu muitas consultas entre novembro e dezembro, mas o alto salário em algumas ocasiões inviabilizavam algumas possibilidades de negociação. Segundo apurou a reportagem, Sport, Vitória-BA e Juventude fizeram propostas oficiais a Chay, mas as conversas não avançaram. Além disso, o Staff do atleta chegou a conversar com Fluminense e Fortaleza, clubes que o meia teve seu nome no radar.



Eis que veio a proposta oficial do Ceará. O projeto apresentado pelo Vovô motivou Chay pelo por conta da possibilidade de brigar pelo título da Série B, competição que sabe atuar e mostrou isso pelo Botafogo em 2021, quando foi o melhor jogador do Alvinegro na campanha de acesso à Série A, além da grandeza do time cearense no cenário nacional.



Chay chega com "faca nos dentes", muita vontade de fazer acontecer e, para isso, conta com a aprovação de todo Departamento de Futebol do Clube, inclusive do treinador Morínigo, que enfrentou o meia em três oportunidades quando defendia o Coritiba.

Com o aval do jogador, as negociações entre Botafogo e Ceará avançaram para que tivesse o acordo final entre as três partes. A operação por empréstimo de um ano não prevê opção de compra, com Ceará pagando 70% do salário. O meia tem 32 anos e contrato com a equipe carioca até dezembro de 2024.

Chay chegou à Fortaleza antes da virada do ano e já se encontra lá há alguns dias onde passou por exames, assinou o contrato, iniciou os treinamentos e foi anunciado de maneira oficial nesta segunda-feira.

O que os torcedores não sabem é que, por um motivo inusitado, Chay encarou dois dias e meio de "pé na estrada" para se apresentar ao novo clube.

Como o seu cachorro, que se chama Dom, ainda não tem três meses completos, ele não poderia embarcar no avião. Então, para poder obedecer ao planejamento do Ceará, a alternativa encontrada por Chay foi de viajar de carro. Saiu do Rio de Janeiro na última terça, fez "só" duas paradas para dormir e chegou na quinta-feira ao seu destino.

Para pessoas próximas, Chay disse que todo esforço valerá a pena para poder provar o seu valor e mostrar que é um jogador que deve ser valorizado no cenário do futebol brasileiro.